حرص محمد عبد الوهاب شقيق المطربة شيرين عبد الوهاب، على التعليق بنفس عبارات شقيقته على التسجيل الصوتي الخاص بها.

ونشر محمد عبد الوهاب، الشهير ب "كونج كونج"، عبر صفحته على موقع فيسبوك، أغنية للمطربة الراحلة ذكرى، بعنوان "عايزة أبقى جريئة"، وعلق: "إهداء إلى (أقرب الناس ليا)

."معرفش أصلا إحنا كنا امتى قريبين ؟

وكانت المطربة شيرين عبد الوهاب في تسجيل صوتي، قالت: "في حاجات جامدة جدا بتحصل لي من أقرب الناس ليا، مش محاربات ولكن تكسير وقتل، بس أنا جامدة وربنا معايا ومقويني".

وتحدثت المطربة عن أزمتها، بالتزامن مع التحقيقات الجارية بشأن البلاغ الذي تقدمت به ضد شقيقها محمد عبدالوهاب، وطالبت بإلزامه بالتعهد بعدم التعرض لها.