إعلان

أول تعليق من شقيق شيرين عبدالوهاب بعد حديثها عن أزمتها مع أقرب الناس لها

كتب : مصطفى حمزة

05:04 م 24/11/2025

شقيق شيرين عبدالوهاب في شخص بينصب باسمها وبيحرض جم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حرص محمد عبد الوهاب شقيق المطربة شيرين عبد الوهاب، على التعليق بنفس عبارات شقيقته على التسجيل الصوتي الخاص بها.

ونشر محمد عبد الوهاب، الشهير ب "كونج كونج"، عبر صفحته على موقع فيسبوك، أغنية للمطربة الراحلة ذكرى، بعنوان "عايزة أبقى جريئة"، وعلق: "إهداء إلى (أقرب الناس ليا)

."معرفش أصلا إحنا كنا امتى قريبين ؟

وكانت المطربة شيرين عبد الوهاب في تسجيل صوتي، قالت: "في حاجات جامدة جدا بتحصل لي من أقرب الناس ليا، مش محاربات ولكن تكسير وقتل، بس أنا جامدة وربنا معايا ومقويني".

وتحدثت المطربة عن أزمتها، بالتزامن مع التحقيقات الجارية بشأن البلاغ الذي تقدمت به ضد شقيقها محمد عبدالوهاب، وطالبت بإلزامه بالتعهد بعدم التعرض لها.

شيرين عبدالوهاب شقيق شيرين عبدالوهاب ازمة شيرين عبدالوهاب

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

جمع بطاقات ومبالغ مالية.. الداخلية تكشف شبكة تلاعب بالأصوات لصالح مرشحين في المحلة
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
تقلبات الطقس اليوم.. أمطار قد تصل لحد السيول على 3 مناطق
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية