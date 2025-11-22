كتبت- نوران أسامة:

حذر المخرج محمد النقلي من وجود أحد المكاتب بمحافظة الإسكندرية يدّعي القيام باختبارات كاستينج باسم مسلسل جديد يقوم بإخراجه، ويستغل حلم الشباب في دخول عالم التمثيل عبر طلب مبالغ مالية ورسوم غير قانونية.

وأكد النقلي في باين صحفي، أن ما يحدث هو استغلال غير مشروع لأسماء صناع الدراما، مشددا على أن جميع اختبارات الكاستينج الخاصة بأعماله لا تتم عبر أي مكتب غير معتمد أو جهة رسمية، ولا تتضمن أي رسوم مالية تحت أي ظرف.

وأعرب النقلي عن استيائه الشديد من هذه الممارسات الوهمية التي تستهدف طموحات الشباب، موضحاً أنها غير صحيحة بالمرة ومخالفة للقانون، مؤكداً عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في هذه الوقائع.

وطالب "النقلي"، المواهب الجديدة بضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي والاعتماد فقط على المصادر الرسمية في كل ما يتعلق باختبارات التمثيل.