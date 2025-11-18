ظافر العابدين يكشف الأسرار في "عندك وقت مع عبله" "السبت" على "MBC مصر"

قبل حفل الختام.. 20 صورة لنجوم الفن على ريد كاربت"القاهرة السينمائي"

تصوير- نادر نبيل:

نظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، حفل تأبين للمخرج الراحل سامح عبدالعزيز، شهد عرض فيلم قصير بعنوان وجع الفراق، من إخراج ابنته جميلة، والتي تبلغ من العمر 14 عاما.

الحضور

شهد الحفل حضور صناع العمل: جميلة سامح عبدالعزيز، خالد الصاوي، وباقي الفريق، وقدمه للحضور خال جميلة المخرج وائل فرج.

كما تواجد النجم الكبير حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان تامر فرج، المنتج جابي خوري.

خالد الصاوي

يقوم ببطولة فيلم وجع الفراق الفنان خالد الصاوي ومريم المهدي، بمشاركة مدير التصوير عمر كمال، ميكساج طارق علوش، مونتاج لوجين حازم، موسيقى تصويرية تامر كروان. وتدور أحداثه في 10 دقائق.

مهرجان القاهرة السينمائي

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي افتتح دورته السادسة والأربعين مساء الأربعاء الموافق 12 نوفمبر، بحضور كوكبة من نجوم الفن وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم.