إعلان

سارة نور تستعرض إطلالتها من عرض فيلم "المهاجر" في القاهرة السينمائي


كتب- مروان الطيب:

02:24 ص 18/11/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    الفنانة سارة نور
  • عرض 3 صورة
    سارة نور في مهرجان القاهرة السينمائي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استعرضت الفنانة سارة نور، إطلالتها من حضورها عرض النسخة المرممة لفيلم "المهاجر" ضمن برنامج "كلاسيكيات القاهرة" بفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وأبرزت سارة إطلالتها، عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها بفستان أسود أنيق خطفت به الأنظار.

عرض فيلم المهاجر في مهرجان القاهرة السينمائي

عرض فيلم المهاجر لأول مرة عام 1994 وتدور أحداثه في صحراء على حدود مصر في زمن سحيق، يثير رام حقد أخوته لحب أبيه له، يلقى به أخوته في بئر ولكن يتم إنقاذه ويرحل إلى مصر لتعلم الزراعة فيبزغ نجمه ويأتى إليه أخوته طالبين المعونة دون أن يعرفوه.

وشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية هم خالد النبوي، يسرا، محمود حميدة، أحمد بدير، صفية العمري، سيناريو رفيق الصبان ويوسف شاهين، إخراج يوسف شاهين.

أعمال سارة نور الفنية

كانت آخر مشاركات سارة نور في الدراما التلفزيونية بمسلسل "حكيم باشا" بطولة الفنان مصطفى شعبان، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول حكيم الذي يعمل في التنقيب عن الآثار وتجارتها، ثم يضع عمه كل أملاك العائلة في يده نظرًا لذكائه ومساندته له في إدارة أعماله، ويصبح بذلك كبيرًا للعائلة ويُحكم السيطرة على أمورها، لكن سرعان ما يكثر أعداؤه، وتحيط به المؤامرات من كل اتجاه، حتى من أقرب الأقربين.

وشارك ببطولة المسلسل كلا من: سهر الصايغ، رياض الخولي، دينا فؤاد، أحمد صيام، تأليف محمد الشواف، إخراج أحمد خالد أمين.

سارة نور في مهرجان القاهرة السينمائي القاهرة السينمائي فيلم المهاجر في القاهرة السينمائي سارة نور

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مجدي الجلاد: "الموالاة" للسلطة التنفيذية قتلت البرلمان قبل أن يُولد
مجدي الجلاد: "الهندسة السياسية" أفقدت الانتخابات مضمونها الحقيقي في التعبير عن إرادة الناخبين
صوتك مؤثر.. وزير الصحة يدعو مجدي الجلاد لتبني حملة "قلبك أمانة" إعلاميًّا
قرار عاجل من التعليم بشأن صرف حافز المعلمين- (تفاصيل)
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر بحلول التعاملات المسائية
الوطنية للانتخابات: أي تجاوز حدث ولو في لجنة فرعية سيتم إلغاء نتائج الدائرة
هل تنهي أسعار الذهب 2025 على مستويات قياسية جديدة؟ رئيس الشعبة يجيب
السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
نفقة بالدرهم وكلب فجر الخلافات.. استغاثة ميار من الإمارات تشعل مواقع التواصل - فيديو