استعرضت الفنانة سارة نور، إطلالتها من حضورها عرض النسخة المرممة لفيلم "المهاجر" ضمن برنامج "كلاسيكيات القاهرة" بفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وأبرزت سارة إطلالتها، عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها بفستان أسود أنيق خطفت به الأنظار.

عرض فيلم المهاجر في مهرجان القاهرة السينمائي

عرض فيلم المهاجر لأول مرة عام 1994 وتدور أحداثه في صحراء على حدود مصر في زمن سحيق، يثير رام حقد أخوته لحب أبيه له، يلقى به أخوته في بئر ولكن يتم إنقاذه ويرحل إلى مصر لتعلم الزراعة فيبزغ نجمه ويأتى إليه أخوته طالبين المعونة دون أن يعرفوه.

وشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية هم خالد النبوي، يسرا، محمود حميدة، أحمد بدير، صفية العمري، سيناريو رفيق الصبان ويوسف شاهين، إخراج يوسف شاهين.

أعمال سارة نور الفنية

كانت آخر مشاركات سارة نور في الدراما التلفزيونية بمسلسل "حكيم باشا" بطولة الفنان مصطفى شعبان، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول حكيم الذي يعمل في التنقيب عن الآثار وتجارتها، ثم يضع عمه كل أملاك العائلة في يده نظرًا لذكائه ومساندته له في إدارة أعماله، ويصبح بذلك كبيرًا للعائلة ويُحكم السيطرة على أمورها، لكن سرعان ما يكثر أعداؤه، وتحيط به المؤامرات من كل اتجاه، حتى من أقرب الأقربين.

وشارك ببطولة المسلسل كلا من: سهر الصايغ، رياض الخولي، دينا فؤاد، أحمد صيام، تأليف محمد الشواف، إخراج أحمد خالد أمين.