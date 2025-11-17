كيف علق نجوم الفن على صور مي عز الدين مع زوجها في شهر العسل؟

كتب-مصطفى حمزة:

كشفت الإعلامية داليا فرج، كواليس تقديم ابنتها جميلة سامح عبدالعزيز، أول فيلم من تأليفها وإخراجها، وموعد عرضه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ونشرت داليا فرج، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، بوستر الفيلم الروائي القصير، وكتبت: "جميلة سامح عبدالعزيز أول ما اتوفى باباها كتبت بوست إنها هتخلى اسمه يفضل بيها وبتوعده بكده".

وتابعت: "جميلة عمرها ١٤ سنة تانية إعدادي ترجمت وجعها، وعبرت عنه في فيلم قصير كل اللي قرا ماصدقش إنها في السن ده علشان كده الكل قرر يكون معاها فى نجاحها، أسامي كبيرة بجد بشكرهم من كل قلبي الفنان الجميل خالد الصاوي، وائل درويش بشركته ومعداته في التصوير، عمر كمال مدير تصوير، رامي الأياتي مخرج منفذ ...تامر كروان موسيقى تصويرية وائل فرج بشركته في المونتاج والألوان...ناس كتير فوق راسي ...كلهم بجد".

واختتمت: "وأخيرا إدارة مهرجان القاهرة السينمائي اللي قرروا عرض الفيلم بكرة إن شاء الله الساعة واحدة ظهرا فى المسرح المكشوف ...بدعو كل القائمين على الصناعة وكل اللي بيحبوا سامح للحضور غدا ليكونوا شاهدين على ميلاد أصغر مخرجة فى مصر".

يذكر أن الإعلامية داليا فرج، هي الزوجة الأولى للمخرج الراحل سامح عبد العزيز، وأنجبت منه ثلاث بنات هن: ''حبيبة'' و''دليلة'' و''جميلة''.

ورحل المخرج سامح عبد العزيز عن عالمنا في يوليو الماضي.