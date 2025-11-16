"أشيك واحدة".. رشا مهدي تخطف الأنظار بفستان أسود جريء

بعد القبض عليه.. معلومات عن شادي ألفونس؟

تألقت الفنانة رشا مهدي في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وشاركت جمهورها مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت رشا في الجلسة بإطلالة أنيقة وجريئة، مرتدية فستان باللون الأسود، ووضعت مكياجًا هادئًا أبرز ملامحها.

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من الجمهور ومتابعيها، حيث انهالت التعليقات، ومن أبرزها: "قمر"، "أشيك واحدة"، "ربنا يحفظك"، "خطيرة"، "تحفة ما شاء الله".

ويُذكر أن آخر أعمال الفنانة رشا مهدي كان مسلسل "6 شهور"، بطولة: نور النبوي، مراد مكرم، نور إيهاب، مجدي بدر، سلوى محمد علي، ومن إخراج مصطفى صولي.

