"مخرجش من المستشفى".. ابنة محمد صبحي تكشف تطورات حالته الصحية

كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت دخوله المستشفى منذ يوم الأحد الماضي.

وقالت الحديدي، خلال برنامجها "الصورة مع لميس الحديدي" المذاع عبر قناة النهار، إنها تواصلت مع مريم محمد صبحي التي أكدت أن حالة الفنان الصحية "مستقرة إلى حد ما"، وأنه لا يزال يتلقى الرعاية داخل المستشفى.

ونفت الحديدي ما تردد من شائعات بشأن خروجه وعودته مرة أخرى إلى المستشفى، مؤكدة أن هذه الأنباء غير صحيحة، وأن الفنان محمد صبحي لم يغادر المستشفى منذ دخوله الأحد الماضي، ومن المتوقع أن يغادر خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقًا لمصادر قريبة من الأسرة.

كما وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بمتابعة الحالة الصحية للفنان الكبير محمد صبحي، وتقديم كل أشكال الدعم الطبي اللازمة له، بما يضمن توفير رعاية صحية متكاملة.

