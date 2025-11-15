لمياء الأمير: "أنا قاطعت الرجالة والجواز مشروع اجتماعي فاشل"

حلَّت الفنانة لمياء الأمير ضيفة ببرنامج "قعدة ستات"، مع مروة صبري على قناة "ألفا اليوم".

وكشفت لمياء الأمير عن رأيها في الزواج والرجال، قائلة: "أنا قاطعت الرجالة خلاص، أنا بالنسبالي الجواز مشروع اجتماعي فاشل".

وأوضحت: "لأنه طول ما انتي مش في ايد الراجل الدنيا تبقى حلوة وجميلة جدا، أول ما تبقى خلاص بتعتوا الباب بيتقفل الدنيا بتبقى مختلفة، التعامل بيبقى النقيض تمام، الراجل بيبقى حد تاني".

كانت آخر أعمال لمياء الأمير، مسلسل فاتن أمل حربي رمضان 2022، بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.

