محمد فراج يتلقى تهديدا من زينة بملفات فساد في "ورد وشوكولاتة"

كتب- هاني صابر:

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل "ورد وشوكولاتة" العديد من المواجهات التي فضحت الأسرار المخفية طوال الحلقات الماضية، حيث أظهرت شخصية مروة التي تلعب دورها الفنانة زينة جانبا من حياتها التي تعرضت فيها لصدمات ضخمة وتحولت إلى قوة جارفة قادرة على قلب حياة الجميع.

تبدأ الحلقة بمشهد اعترافي مؤثر، حيث تظهر مروة في جلسة عند طبيب نفسي تتحدث فيها عن طفولتها المليئة بالعنف، بعدما عاشت سنوات تشاهد والدها يضرب والدتها ويسرقها أمام عينيها، هذا المشهد ظل محفورا في ذاكرتها، ودفعها إلى اتخاذ قرار بأن تكون قوية ولا تسمح لأحد بالسيطرة عليها، لكنها تعترف أيضاً بأن قوتها تنهار أمام حب حياتها صلاح (محمد فراج)، الذي يجعلها تشعر بالضعف كلما اقترب منها.

ورغم قسوة صلاح معها، تبرر مروة تصرفاته دائما، حتى أنها ترى أن إجهاضه لها عمداً كان بدافع الحب والغضب، وتعتبره الرجل الطيب الحنون الذي تتمسك به مهما حدث لكن حياة مروة تنقلب حين تكتشف كذبة صلاح الكبرى: زوجته شيرين (مريم الخشت) ليست مصابة بالسرطان كما أخبرها.

واستخدم صلاح هذه الرواية فقط ليُبعدها عن حياته ويمنعها من الاقتراب من زوجته.

هذا الاكتشاف يوقظ بداخل مروة شعور الغضب والانتقام، خصوصاً بعدما رأت أن شيرين بدأت تصدق رواية صلاح وتعيش لحظات هادئة استعداداً لاحتفال عيد زواجهما، الذى تقرر مروة اقتحامه وتصل برفقة محمد سليمان، صاحب القناة التي تعمل بها، لتضع صلاح في موقف صعب. وبينما تثير تصرفاتها قلق مرافِقها بسبب شربها للخمر، تصر مروة على البقاء مدعية أن شيرين هي من دعتها.

المواجهة الحقيقية تنفجر حين يطلب منها صلاح مغادرة الفيلا، لكنها تذكره بأنها تركت زفافها سابقا لأجله، فيصفعها ويهددها بحرمانها من ابنتها وإعادتها لوالدها.. هنا تتحول مروة إلى بركان لا يمكن السيطرة عليها، حيث تواجه شيرين أمام الجميع وتفجر الفضيحة الكبرى، معلنة أنها زوجة صلاح، كما تكشف أنها كانت حاملاً منه وأنه تسبب في إجهاضها، لتسقط الصدمة على شيرين ووالدها ويُفسد الحفل بالكامل.

بعد طرد شيرين لصلاح من المنزل وطلبها الطلاق، تتوهم مروة أن اللحظة أصبحت لحظتها، وتستقبل صلاح في شقتها، لكنه يفاجئها بدفعها أرضاً ويأمرها بالابتعاد عنه نهائيا، لتكشف مروة الجانب الأخطر في شخصيتها؛ إذ تهدده بكشف أسراره وفضح ملفات فساد تتعلق بشركة الأدوية والمركز الطبي وقضايا الأراضي، مؤكدة أن وثائق هذه القضايا بحوزتها.

وتتحول من امرأة عاشقة إلى قوة تهدد بتدميره تماما، وتطالب مروة بتعويض ضخم مقابل سنوات حبها ومعاناتها معه: فيلا فاخرة مثل منزله مع زوجته السابقة، منزل صيفي على البحر، سيارة حديثة، ومدرسة فاخرة لابنتها تفوق مستوى مدارس بناته الأخريات، مع ضمانات قانونية بالنفقة، وفي ذروة الصدام، يحاول صلاح قتلها خنقاً للتخلص من تهديدها، لكنها تنجو وتكشف له أنها تمتلك فيديوهات حميمة لهما معاً، وتهدده بنشرها لتدمير صورته وسمعته بالكامل.

مسلسل "ورد وشوكولاتة" بطولة زينة ومحمد فراج، مها نصار، مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، محمد سليمان، عمرو مهدي، وبسام رجب، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل.