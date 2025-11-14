ردت الفنانة المعتزلة منال عبد اللطيف على الانتقادات التي طالتها من قبل البعض بعد ظهورها مؤخرا بأحد الأماكن العامة بدون حجاب.

وأعادت منال نشر بوست لأحد المدافعين عنها وتضمن المنشور الآتي: " اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، الناس اللي عملت نفسها المحاسب بأمر الله و نصبوا نفسهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر الفنانة و الإعلامية / منال عبد اللطيف بالمناسبة خالعة الحجاب من اكثر من عام و اتصورت بالصدفة في افتتاح زميل مش علشان يعني ترجع للتمثيل".

وتابعت: " والفنانة كانت زوجة لزميل محترم رئيس محكمة و ابنتها مستشارة لها مستقبلها الرائع بأذن الله و على فكرة هي سيدة اعمال ناجحة و بتنتج، يعني لا محتاجة تعمل كده علشان حد ولا علشان فرصة عمل في وسط التمثيل الذي لا يغني ولا يسمن من جوع هي في غنى عن ذلك، و بعدين دي أمور خاصة فقط بين الشخص وربه تخلع حجاب او تلبسه خليكوا بس في نفسكم يا ملائكة الأرض".

وأعادت منال نشره عبر حسابها على فيسبوك وكتبت في أول تعليق لها: "ميرسي معالي المستشارة"، وقامت بنشر صورة لها بدون الحجاب.

يُذكر أن آخر مشاركات منال عبد اللطيف كانت بمسلسل "كيد النسا 2" عام 2012، بطولة الفنانة فيفي عبده، نبيلة عبيد، أحمد بدير، ميمي جمال، من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج أحمد البدري.

