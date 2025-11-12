إعلان

بفستان أحمر صارخ.. داليا البحيري تتألق في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

كتب : نوران أسامة

08:42 م 12/11/2025
    داليا البحيري (4)
    داليا البحيري (5)
    داليا البحيري (6)
    داليا البحيري (7)
    داليا البحيري (3)
    داليا البحيري (1)

تصوير- إسلام فاروق

خطفت الفنانة داليا البحيري الأنظار على السجادة الحمراء خلال حفل افتتاح الدورة الـ46 لمهرجان القاهرة السينمائي.

وظهرت داليا بإطلالة ساحرة باللون الأحمر، مرتدية فستانًا أنيقًا مطرّزًا بالترتر مكشوف الكتفين.

وشهد المهرجان حضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع والإعلام في الساعات الأولى من الافتتاح.

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الحاصل على تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب أبرز نجوم الفن والصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.

الفنانة داليا البحيري إطلالة داليا البحيري بفستان أحمر صارخ مهرجان القاهرة السينمائي افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

فيديو قد يعجبك:



