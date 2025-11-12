محمد عبدالعزيز بعد تكريمه من "القاهرة السينمائي": أنا في منتهى السعادة..

تصوير- إسلام فاروق

خطفت الفنانة داليا البحيري الأنظار على السجادة الحمراء خلال حفل افتتاح الدورة الـ46 لمهرجان القاهرة السينمائي.

وظهرت داليا بإطلالة ساحرة باللون الأحمر، مرتدية فستانًا أنيقًا مطرّزًا بالترتر مكشوف الكتفين.

وشهد المهرجان حضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع والإعلام في الساعات الأولى من الافتتاح.

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الحاصل على تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب أبرز نجوم الفن والصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.

اقرأ أيضًا:

بالصور.. انهيارمحمود الليثي في عزاء إسماعيل الليثي

الصور الأولى من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي