بعد ظهوره في عقد قرانها.. 20 صورة جمعت مي عز الدين وأحمد السعدني

20 صورة..من هو أحمد تيمور زوج الفنانة مي عز الدين؟

"أحلى خبر".. تعليقات نجوم الفن على زواج مي عز الدين

كشف الفنان أحمد السعدني عن حضوره عقد قران صديقته الفنانة مي عز الدين، وذلك عبر حسابه على فيسبوك.

ظهر السعدني في الصورة وهو مع العروسين وكتب: "سمعونا زغروطة".

أعلنت الفنانة مي عز الدين زواجها رسميا على شاب من خارج الوسط الفني وذلك عبر حسابها على انستجرام.

ونشرت مي صور لهما من كواليس عقد القران عبر حسابها على انستجرام، في حفل اقتصر على حضور الأهل والمقربين من العروسين، وكتبت مي: " الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، أتمنى من الله التوفيق ودعواتكم لنا الصادقة والطيبة بالخير".

وتعاون الفنان أحمد السعدني والفنانة مي عز الدين بعدد من الأعمال الفنية كانت بدايتها بمسلسل "قضية صفية" عام 2010، مسلسل "الشك" عام 2013، مرورا بمسلسل "وعد" عام 2016.

ونشر الثنائي صورا لهما معا بالعديد من المناسبات، شهدت على صداقتهما على مدار سنوات.

وأكد السعدني في العديد من اللقاءات التلفزيونية منها برنامج "حبر سري" أن ما يربطه بالفنانة مي عز الدين هي علاقة صداقة قوية، نظرا لتعاونه معها أكثر من مرة في مشواره الفني، ويكن لها كل التقدير والاحترام".

