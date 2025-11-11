صديق العمر..أحمد السعدني مع مي عز الدين في عقد قرانها

كشف الفنان أحمد السعدني وجوده في عقد قران صديقته الفنانة مي عز الدين، وذلك عبر حسابه على فيسبوك.

ظهر السعدني في الصورة وهو مع العروسين وكتب: "سمعونا زغروطة".

أعلنت الفنانة مي عز الدين زواجها رسميا على شاب من خارج الوسط الفني وذلك عبر حسابها على انستجرام.

ونشرت مي صور لهما من كواليس عقد القران عبر حسابها على انستجرام، في حفل اقتصر على حضور الأهل والمقربين من العروسين، وكتبت مي: " الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، أتمنى من الله التوفيق ودعواتكم لنا الصادقة والطيبة بالخير".

تعاون الفنان أحمد السعدني والفنانة مي عز الدين بعدد من الأعمال الفنية كانت بدايتها بمسلسل "قضية صفية" عام 2010، مسلسل "الشك" عام 2013، مرورا بمسلسل "وعد" عام 2016.

يذكر أن الفنان أحمد السعدني يعرض له بالسينمات حاليا فيلم "السادة الأفاضل" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية.

