صديق العمر..أحمد السعدني مع مي عز الدين في عقد قرانها

كتب- مروان الطيب:

11:18 م 11/11/2025

أحمد السعدني في عقد قران مي عز الدين

كشف الفنان أحمد السعدني وجوده في عقد قران صديقته الفنانة مي عز الدين، وذلك عبر حسابه على فيسبوك.

ظهر السعدني في الصورة وهو مع العروسين وكتب: "سمعونا زغروطة".

أعلنت الفنانة مي عز الدين زواجها رسميا على شاب من خارج الوسط الفني وذلك عبر حسابها على انستجرام.

ونشرت مي صور لهما من كواليس عقد القران عبر حسابها على انستجرام، في حفل اقتصر على حضور الأهل والمقربين من العروسين، وكتبت مي: " الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، أتمنى من الله التوفيق ودعواتكم لنا الصادقة والطيبة بالخير".

55

تعاون الفنان أحمد السعدني والفنانة مي عز الدين بعدد من الأعمال الفنية كانت بدايتها بمسلسل "قضية صفية" عام 2010، مسلسل "الشك" عام 2013، مرورا بمسلسل "وعد" عام 2016.

يذكر أن الفنان أحمد السعدني يعرض له بالسينمات حاليا فيلم "السادة الأفاضل" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية.

