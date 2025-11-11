نشر الشاعر الغنائي تامر حسين مقطع فيديو من كواليس العرض الخاص لفيلم "السلم والثعبان: لعب عيال" احتفالا ببدء عرضه في السينمات، وذلك عبر حسابه على فيسبوك.

ظهر بالفيديو عدد من نجوم وفريق عمل الفيلم رفقة النجم عمرو دياب وقاموا سويا بالرقص على أنغام أغنية "خطفوني"، حيث ظهر الفنان عمرو يوسف والمخرج طارق العريان وهما يرقصان مع عمرو دياب.

الفيلم هو الجزء الثاني لفيلم "السلم والثعبان" الذي عرض تجاريا عام 2001 وشارك ببطولته نخبة من نجوم السينما المصرية هم هاني سلامة، أحمد حلمي وحلا شيحة.

يتناول الجزء الثاني العلاقات الإنسانية والعاطفية برؤية عصرية حديثة من خلال رحلة شخصيتي "أحمد وملك" اللتين تعكسان نبض الجيل الحالي.

"السلم والثعبان 2" بطولة عمرو يوسف، أسماء جلال، وظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، وإخراج طارق العريان.

