بعد طلاقها.. داليا مصطفى تدعم آن الرفاعي بهذه الطريقة

دعمت الفنانة داليا مصطفى آن الرفاعي، طليقة الفنان كريم محمود عبد العزيز، بعد إعلان الانفصال رسميًا.

ونشرت داليا صورة لها بستايل كاجوال من تصميمها عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "برافو، شكلك شيك أوي أوي".

وكان الفنان كريم محمود عبد العزيز أعلن انفصاله عن والدة بناته آن الرفاعي عبر حسابه على "إنستجرام"، وكتب: "الطلاق شرع ربنا.. أكن لأم بناتي كل الاحترام والتقدير مهما حصل، هتظل أم بناتي وأنا أبوهم. حاولنا سنين كتير إن الحياة تستمر وفشلنا، وده مش معناه أبدا إن فيه حد فينا يعيبه شيء، لكن فيه علاقات كتير بتنتهي لأن ربنا كاتبلها كده، وبتنتهي بكل ود وحب واحترام متبادل بين الطرفين".

وأضاف: "أكيد مكنتش أحب أوصل للحل ده، ولكن دي إرادة ربنا، ومفيش أي شخص ظهرت سيرته مؤخرا له دخل بالمشاكل دي تمامًا، لا من قريب ولا من بعيد. البيوت أسرار ومكنتش أفضل أتحدث عن حياتي الشخصية احترامًا لكل الأطراف، لكن تقديرًا للجمهور اللي يهمه أمري، وجب التوضيح".

