إعلان

بعد طلاقها.. داليا مصطفى تدعم آن الرفاعي بهذه الطريقة

كتب : سهيلة أسامة

02:08 م 11/11/2025

داليا مصطفى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

دعمت الفنانة داليا مصطفى آن الرفاعي، طليقة الفنان كريم محمود عبد العزيز، بعد إعلان الانفصال رسميًا.

ونشرت داليا صورة لها بستايل كاجوال من تصميمها عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "برافو، شكلك شيك أوي أوي".

وكان الفنان كريم محمود عبد العزيز أعلن انفصاله عن والدة بناته آن الرفاعي عبر حسابه على "إنستجرام"، وكتب: "الطلاق شرع ربنا.. أكن لأم بناتي كل الاحترام والتقدير مهما حصل، هتظل أم بناتي وأنا أبوهم. حاولنا سنين كتير إن الحياة تستمر وفشلنا، وده مش معناه أبدا إن فيه حد فينا يعيبه شيء، لكن فيه علاقات كتير بتنتهي لأن ربنا كاتبلها كده، وبتنتهي بكل ود وحب واحترام متبادل بين الطرفين".

وأضاف: "أكيد مكنتش أحب أوصل للحل ده، ولكن دي إرادة ربنا، ومفيش أي شخص ظهرت سيرته مؤخرا له دخل بالمشاكل دي تمامًا، لا من قريب ولا من بعيد. البيوت أسرار ومكنتش أفضل أتحدث عن حياتي الشخصية احترامًا لكل الأطراف، لكن تقديرًا للجمهور اللي يهمه أمري، وجب التوضيح".

آن الرفاعي

اقرأ أيضًا:

بالصور.. مصطفى كامل يشارك في جنازة المطرب إسماعيل الليثي

باسم سمرة أول الحاضرين في جنازة المطرب إسماعيل الليثي

الفنانة داليا مصطفى داليا مصطفى على إنستجرام داليا مصطفى تدعم آن الرفاعي انفاصل آن الرفاعي عن زوجها

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

انهيار شيماء سعيد في جنازة زوجها إسماعيل الليثي (صور)
السعودية: منصة للترحيل الذاتي لمخالفي الإقامة دون تدخل الجوازات (فيديو)
أسرة صاحب واقعة تلاوة القرآن بالمتحف الكبير تكشف تفاصيل الواقعة
تغير حاد وتحذير.. تعرف على طقس الأيام المقبلة