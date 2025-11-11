موعد ومكان عزاء المطرب الراحل إسماعيل الليثي

حددت أسرة المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي، موعد ومكان إقامة العزاء، وذلك بعد رحيله أمس الإثنين، إثر الإصابات التي تعرض لها في حادث السير المروع الذي وقع الخميس الماضي.

ومن المقرر تشييع جثمان المطرب الراحل، وإقامة صلاة الجنازة، في مسجد ناصر، بجوار نفق إمبابة، عقب صلاة الظهر اليوم الثلاثاء.

وقررت أسرة الراحل، إقامة العزاء، بجوار منزل العائلة في منطقة أرض عزيز عزت، بالقرب من مدرسة إمبابة الثانوية ومقهى الأسطورة، عقب صلاة المغرب مساء غدا الأربعاء الموافق 12 نوفمبر.

ورحل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، عن عالمنا عن عمر 46 عاما، أمس الإثنيبن، إثر إصاباه في حادث سير مروع، ، أثناء عودته من إحياء حفل زفاف بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط.