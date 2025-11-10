ولد في حي إمبابة وفقد ابنه العام الماضي.. معلومات عن إسماعيل الليثي

بعد دعم مي عمر لـ آن الرفاعي.. أول رد من دينا الشربيني

يخضع المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، للغسيل الكلوي، تحت رعاية طبية بالرعاية المركزة في مستشفى ملوي التخصصي، بعد حادث السير الذي تعرض له الخميس الماضي

وقال مصدر في نقابة المهن الموسيقية لـ"مصراوي"، عن حالة إسماعيل الليثي، وقال: "مع وجود نزيف داخلي بالمعدة، كان في حاجة إلى إجراءات عمل غسيل كلوي أيضا، وبموافقة من الأسرة، بسبب صعوبة حالته وتعدد الإصابات ".

وتابع: "مازالت حرجة للغاية وخاصة مع معاناته من كسر في الجمجمة، وكدمات قوية بالقفص الصدري، والأطباء نجحوا في وقف النزيف بالمخ، لكن مازال في غيبوبة تامة".

مصراوي يعرض لكم أبرز المعلومات عن المطرب إسماعيل الليثي

- ولد في حي إمبابة بالجيزة عام 1989

- بدأ عمله كمطرب في الأفراح الشعبية.

- رحل نجله رضا العام الماضي بعد أن سقط من شرفة منزل جدته.

- كانت أولى مشاركاته في عالم التمثيل بفيلم "عنتر وبيسة" عام 2014.

- شارك الفنان محمد رمضان بطولة مسلسل "ابن حلال" عام 2014.

- من أبرز أغانيه "سألت كل المجروحين"، "دي بنت حلوة"، "ابن دمي"، "فاكراني يا دنيا فاكراني" وغيرها

- كانت آخر مشاركاته التمثيلية بفيلم "جدو نحنوح" عام 2018.

- تجمعه علاقة صداقة بعدد من مطربي المهرجانات منهم حسن شاكوش وعمر كمال وعصام صاصا.

- شارك في كتابة أغاني مسلسل "إزي الصحة" عام 2017 بطولة الفنان أحمد رزق.

- زوجته شيماء سعيد خبيرة التجميل