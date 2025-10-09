ياسمين عبدالعزيز تكشف اسم مسلسلها في رمضان المقبل

كشفت النجمة ياسمين عبد العزيز، عن اسم المسلسل الذي تنافس به في سباق موسم رمضان 2026.

وكتبت ياسمين عبد العزيز، عبر صفحتها في موقع فيسبوك،: "وننسى اللي كان مسلسل رمضان 2026، بإذن الله على قنوات mbc ".

وتتعاون ياسمين في المسلسل، للعام الثاني على التوالي، مع المؤلف عمرو محمود ياسين، والمخرج محمد الخبيري.

وقدمت ياسمين عبد العزيز أكثرمن عمل للمؤلف عمرو محمود ياسين، ومنها "نحب تاني ليه"، و"اللي مالوش كبير".