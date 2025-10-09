إعلان

ياسمين عبدالعزيز تكشف اسم مسلسلها في رمضان المقبل

كتب : مصطفى حمزة

04:28 م 09/10/2025

ياسمين عبد العزيز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت النجمة ياسمين عبد العزيز، عن اسم المسلسل الذي تنافس به في سباق موسم رمضان 2026.

وكتبت ياسمين عبد العزيز، عبر صفحتها في موقع فيسبوك،: "وننسى اللي كان مسلسل رمضان 2026، بإذن الله على قنوات mbc ".

وتتعاون ياسمين في المسلسل، للعام الثاني على التوالي، مع المؤلف عمرو محمود ياسين، والمخرج محمد الخبيري.

وقدمت ياسمين عبد العزيز أكثرمن عمل للمؤلف عمرو محمود ياسين، ومنها "نحب تاني ليه"، و"اللي مالوش كبير".

منشور ياسمين

ياسمين عبدالعزيز مسلسل ياسمين عبدالعزيز موسم رمضان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النيابة العامة تكشف سبب إحالة مصور فيديو "فتاة المحور" للمحاكمة
بعد وقف الحرب.. "الصحة" ترفع درجة الاستعداد للتعامل مع مصابي غزة
بين الذهب والدولار.. أيهما الخيار الأفضل للاستثمار في ظل الأزمات العالمية؟
بالدموع والهتافات.. مشاهد من احتفالات أهالي غزة بعد اتفاق وقف الحرب (فيديو- صور)