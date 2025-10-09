"التهاب في الشعب الهوائية".. منى فاروق تكشف عن تفاصيل حالتها الصحية

هدى المفتي تعلق على وقف إطلاق النار في غزة: "الإبادة الجماعية لا تنتهي

كشفت الفنانة منى فاروق تفاصيل تعرضها لأزمة صحية مؤخرًا نُقلت على إثرها إلى المستشفى، موضحة أنها أصيبت بفيروس رئوي تسبب في التهاب الشعب الهوائية.

وكتبت "منى" عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة": "شكرًا لكل الناس اللي سألت عليا أنا جالي دور زكام وعدم القدرة على التنفس بسبب تغيرات الجو ومع ضعف مناعتي تسبب في فيروس Rhinovirus رئوي أدى إلى التهاب الشعب الهوائية لأني معنديش مناعة".

وأضافت: "بس الحمد لله على كل حال خدوا بالكم من صحتكم لإن بجد الفيروس الجديد ده صعب جدًا وخطير ربنا يحفظنا جميعا".

يُذكر أن آخر مشاركات منى فاروق في الدراما التلفزيونية كانت من خلال مسلسل "أيام" الجزء الثالث، بمشاركة نخبة من نجوم الدراما، بينهم: رياض الخولي، شيري عادل، حورية فرغلي، أحمد صفوت، وسلوى خطاب، والعمل من تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة.

وعلى صعيد السينما، كان آخر ظهور لها في فيلم "مندوب مبيعات" عام 2023، بطولة بيومي فؤاد.

اقرأ أيضًا:



في إيطاليا.. محمود العسيلي يستمتع بإجازة صيفية مع زوجته نوف قمصاني





وزير الثقافة ينعى المخرج المسرحي عمرو دوارة



محمد هنيدي يحتفل بتأهل منتخب مصر للمونديال: "عملوها الرجالة"





فيديو| كواليس تقديم الحاجة نبيلة أغنية مقدمة "ولد بنت شايب"



