

أعرب المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، عن سعادته بالاتفاق لوقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحماس.



وعلق مشهراوي، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، على الإتفاق، وقال: "سعيد جداً بهذا الاتفاق لوقف المجزرة بأي ثمن، فالحياة أغلى من كل شيء".

وتابع: "لكن قلقي كبير على المستقبل، وما خلّفته من خسارات لا تُعوض، في الأرواح والبيوت والأحلام".



وتعرض منزل أسرة المخرج رشيد مشهراوي، في غزة للقصف الإسرائيلي، بعد يوم واحد من مغادرة الأسرة المنزل.



ويتولى المخرج رشيد مشهراوي، الإشراف على مشروع سينمائي توثيقي، تحت عنوان "من المسافة صفر" ، وتحمل الأفلام توقيع السينمائيين والمخرجين والفنانين في قطاع غزة، الذين يعيشون الأحداث عن قرب.