هكذا احتفل محمد عادل إمام وأوس أوس بتأهل المنتخب للمونديال 2026

كتب : هاني صابر

10:00 ص 09/10/2025

محمد عادل إمام وأوس أوس

احتفل النجم محمد عادل إمام والفنان محمد أسامة الشهير بـ(أوس أوس)، بتأهل المنتخب الوطني لمونديال كأس العالم 2026 للمرة الرابعة، وذلك عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر محمد إمام، فيديو لاحتفال لاعبي المنتخب، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مبروك منتخب مصر".

فيما نشر أوس أوس، صورته بالذكاء الاصطناعي مع لاعبي المنتخب، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ألف مليون مبروك لمصر التأهل لكأس العالم 2026".

وتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026 بعد الفوز بثلاثية نظيفة على منتخب جيبوتي خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل ثلاثية منتخب مصر كلاً من: إبراهيم عادل في الدقيقة 8 ومحمد صلاح في الدقيقتين 14 و 84.

ورفع الفوز رصيد منتخب مصر إلى النقطة 23 متصدرًا لجدول ترتيب مجموعته ومتأهلاً لكأس العالم 2026 بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو، فيما يتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة.

محمد عادل إمام محمد أسامة أوس أوس تأهل المنتخب الوطني لكأس العالم إنستجرام محمد عادل إمام إنستجرام أوس أوس

