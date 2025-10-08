أثارت خبيرة التجميل شيماء سعيد، زوجة المطرب إسماعيل الليثي، حالة من الجدل بعد ظهورها في بث مباشر عبر تطبيق "تيك توك"، تحدثت خلاله عن معاناتها من سوء معاملة زوجها وأهله لها

وقالت شيماء خلال البث: "ربنا ما يريحك لا دنيا ولا آخرة، عمري ما قلت لفظ لأمه، وكنت بتشتم ومردتش، ومكنتش بدخل ليهم بيت، كنت بدخل أسلم عليها ومكنتش بتسلم عليا".

وأضافت: "خلاص مش هرجعله، مش عايزة، معايا بنتين ربنا يخليهم ليا ولأبوهم، بس عمرك ما هترتاح، مش مسامحاك ليوم الدين، لا أنت ولا أهلك، حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا مايريحك لا دنيا ولا آخرة، يا رب تفضل طول عمرك عايش لوحدك زي ما كنت مخليني أعيش أنا وولادي لوحدي".

ولم يعلق المطرب إسماعيل الليثي حتى الآن على ما جاء في حديث زوجته يوضح موقفه من الأزمة.

يذكر أن شيماء سعيد هي والدة رضا إسماعيل الليثي والذي توفي بشكل مأساوي بعد سقوطه من شرفة المنزل من الطابق العاشر.

وشاركت شيماء سعيد في فيديو كليب أغنية " إنتي الغزالة"، والتي طرحها إسماعيل الليثي شهر أبريل الماضي.

