وفاة والدة المطربة غالية بن علي

كتب- مروان الطيب:

06:45 م 06/10/2025

المطربة التونسية غالية بن علي

أعلنت المطربة التونسية غالية بن علي عن وفاة والدتها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك.

نشرت غالية صورة أرشيفية لوالدتها وكتبت: "أمي في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، ارقدي في سلام يا ظاظا".

غالية بن علي هي مغنية وفنانة تونسية، ولدت عام 1968 في بروكسل ببلجيكا، ثم انتقلت مع عائلتها للعيش في جنوب تونس، تميزت بغنائها للتراث العربي بطريقة خاصة عبر مزجه بالأنماط الموسيقية الأخرى، حصلت على لقب سفيرة الغناء العربي، وإضافة إلى نشاطها الغنائي، لها نشاط في عالم الرقص، وفن النحت، كما خاضت تجربة التمثيل في فيلم (As I Open My Eyes) عام 2015.

