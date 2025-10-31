إعلان

القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية تختتم فعاليات ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

كتب : منال الجيوشي

10:00 ص 31/10/2025

القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية

يشهد مسرح السامر بالقاهرة في السادسة مساء اليوم الجمعة ٣١ أكتوبر، حفل ختام فعاليات الدورة السابعة لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي.

الحفل يشهد مشاركة خاصة لفرقة تراث التابعة للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، بمشاركة مجموعة "طيور دجلة"، وستقدم الفرقتان في فقرتهما المشتركة الخاصة جدا أغاني: "غنيلي شوي شوي"، "اسأل روحك" غناء الفنانة أنغام مصطفى، "مادام تحب بتنكر ليه" غناء الفنان أحمد محسن، "دارت الأيام" غناء الفنانة هند عمر، مع مشاركة مجموعة طيور دجلة بمقاطع من أغاني: "يا مسهرني"، "فكروني"، "أنساك"، "ألف ليلة وليلة"، بالإضافة إلى الأغنية العراقية "مروا علية الحلوين" للفنان ناظم الغزالي، بقيادة المايسترو د. أحمد ماهر وإشراف د. رانيا عمر مدير الموسيقى بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

وقال المخرج عادل حسان رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، إن مشاركة المركز وتعاونه مع ملتقي القاهرة الدولي للمسرح الجامعي الذي يرأسه المخرج عمرو قابيل، يأتي ضمن توجيهات د. أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، بالعمل علي التشبيك مع كافة الفعاليات الدولية التي تنظم برعاية وزارة الثقافة ضمن برامج دعم الوزارة للمهرجانات الفاعلة و المؤثرة.

يذكر أن "طيور دجلة" هي فرقة عربية تكونت في السويد من 11 سيدة عربية، يقدمن التراث الموسيقي والغنائي العربي، وتضم فرقة " تراث "، نخبة من مطربي وموسيقيي وعازفي الموسيقي البارزين، وتتبع المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وقد شهدت انطلاقة في أنشطتها مؤخرا تزامنت والتوجه الجديد للمركز القائم على الاشتباك مع المشهد الثقافي، ليتحول المركز إلى رقم فاعل في المعادلة الثقافية، بإشراف المخرج هشام عطوة رئيس قطاع المسرح بوزارة الثقافة المصرية.

