نجوى فؤاد: "هعمل عملية في ضهري بعد 10 أيام"

كشفت الفنانة نجوى فؤاد، عن خضوعها لعملية جراحية في ظهرها.

وقالت نجوى ببرنامج "تفاصيل": "الحمد لله، أحمد ربنا وأشكره، بس عندي فقرة في ضهري لازم أعمل فيها عملية، وهعملها إن شاء الله بعد 10 أيام، وكمان عندي تآكل في ركبتي الشمال واليمين، كنت عاملة مفصل، بس عمره الافتراضي خلص وداب في رجلي".

يُذكر أن، نجوى فؤاد قدمت خلال مسيرتها عددًا من الأعمال السينمائية البارزة، منها: "شادية الجبل"، "المغامرون الثلاثة"، "غدًا يعود الحب"، "السكرية"، "الدكتورة منال ترقص"، "فرسان آخر الزمن"، "كشف المستور"، و"هيستريا".

كما خاضت تجربة الإنتاج السينمائي من خلال عدد من الأفلام، أبرزها "ألف بوسة وبوسة" و"حد السيف".

