كتب- مروان الطيب:

تصوير- حازم جودة:

أقيمت اليوم ندوة تكريم الفنانة الكبيرة ليلى علوي ضمن فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، إذ تحمل دورة هذا العام اسم الفنانة الكبيرة.

وشهدت الندوة حضور الأمير أباظة رئيس المهرجان، وأدارتها الكاتبة الصحفية أمل عثمان التي أصدرت كتابًا خاصًا عن مشوار الفنانة ليلى علوي.

وحضر من النجوم الهام شاهين، سوزان نجم الدين، المخرج عمر عبد العزيز، الفنان خالد زكي، الفنانة رانيا فريد شوقي، الفنانة سلوى محمد علي، الفنانة إلهام شاهين، الفنان رياض الخولي، المخرج هاني لاشين، المخرج إلى جانب عدد كبير من المخرجين والمنتجين والنقاد.

تطرقت الفنانة ليلى علوي خلال حديثها عن علاقتها بنجوم الوسط الفني، وعن أساتذة شكلوا وجدانها الفني، من عاطف سالم وحسين كمال إلى عاطف الطيب ومحمد خان وشريف عرفة. وأكدت إنها محظوظة بزمن عاشته وسط عمالقة أضافوا للفن وللمجتمع معًا، قبل أن تفاجأ نفسها بأنها قدمت 87 فيلمًا في مسيرتها.

كما وجهت تحية خاصة لمدير التصوير سمير فرج الذي علمها الكثير من أسرار الوقوف أمام الكاميرا، وأكدت أن الفن بالنسبة لها عطاء متواصل، ورسالة يجب أن تصل للأجيال الجديدة.

وأعرب الحضور عن تقديرهم الكبير لمشوار الفنانة ليلى علوي، إذ بدأ الفنان رياض الخولي كلمته قائلاً: "مين ما يحبش ليلى؟"، فيما أكدت الفنانة إلهام شاهين أنها تشعر بالفخر بصداقتها مع ليلى علوي وبالأعمال التي جمعتهما معًا، معتبرة إياها نموذجًا للنجمة الموهوبة صاحبة الأخلاق الرفيعة.

كما أشاد المخرج هاني لاشين بمسيرة النجمة، مؤكدًا أنها علامة فارقة في تاريخ السينما، بينما وصفتها الفنانة سلوى محمد علي بأنها "شجرة الفن" التي يستظل بها كل زملائها، وقال المخرج عمر عبد العزيز إن حضورها في أي لوكيشن تصوير يضفي روحًا ونسمة مختلفة.

وشاركت الفنانة سوزان نجم الدين بكلمة مؤثرة، قالت فيها: "شكرا لمهرجان الإسكندرية الذي يكرم نجومه، وليلى علوي التي نعشقها في سوريا كما في مصر."، لترد عليها ليلى علوي بترحاب قائلة: "أنت في بلدك وبين إخواتك وزمايلك، ونحن جميعًا نحب الشعب السوري والفن السوري.

وفي ختام الندوة، قام الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس المهرجان، بتكريم النجمة الكبيرة ليلى علوي وسط تصفيق حار من الحضور الذين عبروا عن حبهم وتقديرهم لفنانة استثنائية شكلت وجدان أجيال متعاقبة من عشاق السينما.



وتخوض النجمة ليلى علوي تجربة سينمائية جديدة، بالمشاركة في فيلم "ابن مين فيهم"، بطولة بيومي فؤاد، إضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب، من تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

ماذا كتب الفنان إياد الطائي قبل وفاته بـ 3 شهور؟ (صور)

طارق عبدالستار لـ"مصراوي": "رضا البحراوي لا دخل مصحة للعلاج ولا رفع أجره لمليون جنيه"