يحيى الفخراني: "لطفي لبيب أبرز من أثروا في المسرح والبطل الحقيقي هو النص"

كتب : هاني صابر

02:00 ص 03/10/2025

يحيى الفخراني ولطفي لبيب

قال الفنان الكبير يحيى الفخراني، إن الفنان لطفي لبيب واحد من أبرز الأسماء التي أثرت في المسرح المصري، مشيرًا إلى أنه قدّم دور "البهلول" بشكل متميز، وأن المسرح يضم العديد من النجوم الذين يجب الاستفادة من تجاربهم.

وقال الفخراني، ببرنامج "يحدث في مصر"، إن الجيل الحالي من الفنانين يعاني من ظلم كبير بسبب غياب الكتاب القادرين على إنتاج نصوص مسرحية قوية، مؤكدًا أن النص هو البطل الأساسي لأي عرض مسرحي يليه دور الفنان في تجسيده. كما شدد على أهمية الالتزام بمواعيد رفع ستارة المسرح، باعتبارها أول تعاقد بين الفنان والجمهور.

وأضاف، أن فكرة "مراحل الانتشار" في العمل الفني غير دقيقة، معتبرًا أن الانتشار الحقيقي يتحقق عندما يقبل الجمهور على مشاهدة الفنان في مختلف أعماله، مشددًا على ضرورة أن يكون لدى الممثل إحساس فطري حاضر في كل عمل يقدمه.

