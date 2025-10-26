وجه الفنان محمد ممدوح التهنئة لـ صديقه الفنان الشاب أحمد مالك، بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل في مهرجان الجونة السينمائي الدورة الثامنة.

ونشر ممدوح صورة لـ مالك مع جائزة نجمة الجونة، عبر ستوري حسابه الرسمي بموقع "انستجرام:، وكتب: "مبروك يا حبيبي ألف مبروك تستاهلها وتستاهل اكتر بكتير يارب دايما ناجح وراضي ومحقق كل اللي نفسك فيه ياخويا".

وأعلنت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة في الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، عن فوز الممثل أحمد مالك بجائزة أفضل ممثل، عن دوره في فيلم "كولونيا" للمخرج محمد صيام.

فيلم كولونيا، بطولة، كامل الباشا، أحمد مالك ، مايان السيد ، عابد عناني، دنيا ماهر ، هالة مرزوق، تأليف أحمد عامر، إخراج محمد صيام.

وتسلم أحمد مالك الجائزة من رئيس لجنة تحكيم المسابقة النجمة ليلى علوي، وذلك بعد تصفيق كبير من الحضور، قائلا "أخيرا بعد ٨ دورات من الجونة السينمائي الدولي طبعا بس المصري، أخيرا جائزة أفضل ممثل وصلت مصر، أول ممثل مصري ياخد الجايزة يا جدعان".

وشهدت الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي تكريم النجمة منة شلبي بمنحها جائزة "الإنجاز الإبداعي" تكريماً لمسيرتها الفنية المتميزة وأدوارها المؤثرة في السينما المصرية والعربية.

فيما شهد المهرجان هذا العام حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت كضيفة شرف المهرجان، والتي تم تكريمها بجائزة "بطلة الإنسانية" تقديراً لمساهماتها الفنية والإنسانية.

اقرأ أيضا..

"رقص وغنا مع العروسة".. حفل زفاف المطرب أحمد جمال وفرح الموجي

"حب ورومانسية".. مينا مسعود وإميلي شاه أمام تاج محل في الهند