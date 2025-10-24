عمرو دياب يتألق في أجمل ليالي مهرجان الجونة والنجوم يغنون معه (صور)

عمرو الليثي وزاهي حواس في "واحد من الناس".. أسرار لعنة الفراعنة تُكشف

كتب- هاني صابر:

أحيا النجم عمرو دياب، حفلا كبيرا مساء أمس الخميس ضمن فاعليات مهرجان الجونة السينمائي.

وحضر الحفل حشد كبير من الفنانين الذين حرصوا على التواجد في وقت مبكر مثل الفنانة يسرا ، وعمرو يوسف ، وأسماء جلال ، والسيناريست تامر حبيب، وأغلب ضيوف المهرجان من نجوم الفن والمجتمع .

وكعادته صعد الهضبة إلى المسرح على أنغام أغنية "يا أنا يا لأ" وسط تفاعل كبير من الحضور الذين رددوا معه أغانيه على مدار الحفل.

وقدم عمرو دياب مجموعة من أجمل أغانيه مثل خطفوني، قمر ، انت الحظ، يابخته، قمرين، العالم الله ، ونور العين.

وحرص الهضبة على غناء أغنية "بابا" التي حققت أعلى مشاهدات واستماعات هذا الصيف ، حيث طلبها جمهوره أكثر من مرة ، وأعاد غنائها عدة مرات تلبيه لطلب الحضور.

وتابع الهضبة حفله بغناء وغلاوتك، وليلي نهاري، ووياه وسط تفاعل وحفاوة كبيرة من كل النجوم والفنانين الحاضرين.

وفي ختام الحفل حيا الهضبة الحضور معبرا عن سعادته باحياء الحفل الأضخم في مهرجان الجونة كل عام ، في تقليد أصبح معتادا خلال السنوات الأخيرة.