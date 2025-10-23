

أعلن مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز عن إهداء دورته السابعة عشرة هذا العام إلى الموسيقار اللبناني الراحل زياد الرحباني، تكريمًا لمسيرته الفنية وإسهاماته العميقة في تطوير الموسيقى العربية، وابتكاره مزيجًا فريدًا جمع بين موسيقى الجاز والإيقاعات الشرقية، ليصبح أحد أبرز رموز الإبداع الموسيقي في العالم العربي.



تنطلق فعاليات المهرجان في الفترة من 30 أكتوبر حتى 7 نوفمبر 2025، وتشهد العروض مشاركة فنانين من أكثر من 12 دولة، يقدمون تجارب موسيقية متنوعة تجمع بين روح الجاز والطابع الشرقي الأصيل، في عدد من أبرز المراكز الثقافية بالقاهرة والإسكندرية، منها الجامعة الأمريكية بميدان التحرير، ساقية الصاوي، تياترو أركان، ساحة روابط للفنون، مكتبة الإسكندرية، ومركز الجيزويت الثقافي بالإسكندرية.



ويُختتم المهرجان بحفل خاص بعنوان "تحية إلى زياد الرحباني"، يشارك فيه مجموعة من الفنانين الذين تأثروا بأعماله، من بينهم حازم شاهين، هاني عادل، رنا حجاج، نوران أبو طالب، وعلياء ندا، بمصاحبة أوركسترا التسجيلات المصري بقيادة المايسترو وجدي الفيوي، وإخراج باسل هشام. ويُعاد خلال الحفل تقديم مجموعة من روائع زياد الرحباني برؤية موسيقية جديدة تمزج بين الجاز والهوية العربية.



تضم الدورة الجديدة أكثر من 100 فنان من مصر والعالم، من أبرزهم جوزيف تاوضروس (أستراليا/مصر) بمصاحبة أوركسترا التسجيلات المصري، وفرقة وسط البلد، وماركو ميزكيدا (إسبانيا)، وجميلة والأبطال الآخرون (فلسطين/مصر/ألمانيا)، وأندرياس شيرير (سويسرا)، وسانيم كالفا (هولندا)، وسورين باون (الدنمارك). كما تشارك ألمانيا بثلاثة عروض موسيقية لفرق تيمو فولبريخت، لورا كيب، وجميلة والأبطال الآخرون.



ويبرز الحضور المصري بعروض جديدة لكل من تيمو مايكل، زياد هشام، أسود وأبيض، رنا حجاج، فرقة الدور الأول، طارق رؤوف، ومشروع الجيبسي جاز، الذين يستعرضون ألبوماتهم الحديثة خلال المهرجان. وتشهد الدورة أيضًا أول مشاركة للفنان السوري محمد رجب، إلى جانب حفل خاص للمغنية المغربية سارة مول البلاد التي تقدم أعمالها الجديدة لأول مرة في القاهرة.



يقام المهرجان بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع EUNIC، وبرعاية وزارة الثقافة المصرية وسفارات أستراليا، الدنمارك، البرتغال، التشيك، السويد، وسلوفاكيا، وبمشاركة عدد من المعاهد والمراكز الثقافية الدولية.



بهذه الدورة الجديدة، يواصل مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز ترسيخ مكانته كأحد أهم الفعاليات الموسيقية في الشرق الأوسط، جامعًا بين الاحتفاء بالموروث الموسيقي العربي والانفتاح على التجارب العالمية المعاصرة، تأكيدًا لدور القاهرة كجسر فني وثقافي يربط الشرق بالغرب.