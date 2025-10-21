هل تشارك في دراما رمضان 2026؟.. أمينة خليل تكشف قرارها النهائي

كتب - معتز عباس:

قالت الفنانة أمينة خليل، إنها قررت عدم المشاركة في موسم دراما رمضان 2026.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، قائلة: "مش هشتغل في السباق الرمضاني للدراما عشان أتفرغ أكتر للسينما، خصوصًا إن عندي 3 أفلام شغالة فيهم حاليًا".



وعن مدى تأثرها بمسلسل "لام شمسية" الذي عُرض في رمضان الماضي، أضافت: "المسلسل أثر فيّ جدًا، ولأول مرة أحس بكمية التأثير اللي عملها فيَّ دور، وهو أكتر دور صعب عملته في حياتي كلها".

وأوضحت: "فاكرة آخر يوم تصوير، بعد ما خلصنا ورجعت البيت، حصل لي إحساس غريب جدًا، بصيت في المرايا، وللحظة مكنتش عارفة أمينة راحت فين، فضلت شهر بحاول أرجع لنفسي، وأفكرني بالحاجات اللي بحبها، وبدأت أعمل ديتوكس جسدي وعاطفي وكل حاجة، وأقعد وقت طويل مع أهلي علشان أحس بالأمان وسطهم. كنت محتاجة أفرغ كل طاقة المسلسل اللي شلتها، لأنها كانت طاقة شخصية (نيلي) مش طاقتي أنا".

يذكر أن، أمينة خليل تزوجت من المصور أحمد زعتر في 30 مايو الماضي.