نسرين أمين تحتفل بعيد ميلاد ابنتها: "أجمل حاجة في حياتي"

احتفلت الفنانة نسرين أمين، بعيد ميلاد ابنتها "أمينة"، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك

وعلقت نسرين أمين على الصورة قائلة: "أمورتي الحلوة وأجمل حاجة في حياتي كبرت سنة"

وظهرت أمينة بشكل طفيف رفقة والدتها في عدد من المناسبات الترفيهية والاجتماعية، والتي أثارت تفاعلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أبدوا إعجابهم بجمالها وأناقتها.

نسرين أمين حريصة دائمًا على إبعاد ابنتها عن الأضواء خلال فترة طفولتها، لكن في الفترة الحالية حتى الآن، لكنها تظهر معها في الصور التي تنشر على حسابات نسرين الرسمية، ما يعكس مدى الانسجام والقرب بينهما.