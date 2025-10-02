مخرج "يوميات عائلة كواك": "الفكرة كانت إني أجمع عالم البلوجرز مع الفنانين"

أول ظهور لـ أحمد السقا بعد تعرضه لحادث سير (فيديو)

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويعرض "مصراوي" لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

جوري بكر

شاركت الفنانة جوري بكر جمهورها صورة من أحدث ظهور لها مع أبنائها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

بتول حداد

ظهرت الفنانة بتول حداد بملابس الإحرام أثناء تأديتها مناسك العمرة، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

يمنى طولان

شاركت الفنانة يمنى طولان جمهورها صورة تجمعها بالفنان ياسر جلال، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

دينا الشربيني

نشرت الفنانة دينا الشربيني صورة جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة، مستلقية أمام مرآة تعكس وجهها ومحاطة بالزهور.

شاكيرا

ظهرت الفنانة شاكيرا بإطلالة جريئة، إذ ارتدت هوت شورت وكروب توب، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

ملك أحمد زاهر

خطفت الفنانة ملك أحمد زاهر الأنظار بأحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرت الصور عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة.

حورية فرغلي

شاركت الفنانة حورية فرغلي جمهورها صورة جديدة لها بتقنية الذكاء الاصطناعي، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

نادية الجندي

شاركت الفنانة نادية الجندي صورة جديدة لها، وظهرت بملابس الجيم، بإطلالة شبابية كاجوال، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت بإطلالة كاجوال مع مكياج هادئ.

عصام السقا

ظهر الفنان عصام السقا داخل سيارته وهو يداعب حصانه، ونشر الصور عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".