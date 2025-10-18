محمد صبحي يكشف سر تراجعه عن إنشاء أكبر أوبرا في ميدان سفنكس

قال الفنان محمد صبحي، إنه كان يؤمن بأن الفن رسالة، وهذه الرسالة تصل إلى الجمهور لتحفزه، لكنه عندما رأى الصحراء تم زرعها بالخضار والطماطم والفاكهة بعد مسلسل « سنبل بعد المليون» شعر بهزة كبيرة، « كنت ببكي ، مش مصدق أن فيه شباب أمنوا بالفن ، ونازلين يطبقوه على أرض الواقع».

وأضاف «صبحي»، خلال حواره في برنامج «العاشرة»، من تقديم الإعلامي محمد سعيد محفوظ، على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه في ذلك الوقت كان قد دفع نصف مليون جنية كعربون من أجل بناء أكبر أوبرا في ميدان سفنكس، ووضع لها دراسة جدوى ، بأن تلك الأوبرا ستغطي تكالفها في خلال 3 سنوات ولكنه تراجع عن الفكرة.

وتابع: « دموعي نزلت بعد ما قدمت العربون، قولت لنفسي ، هو أنا إيه اللي بعمله ده، بقى أنا عملت مسلسل كعمل فني وهي استصلاح الصحراء، فالشباب يؤمنوا بيه وأنا كفنان اللي قدمت الرسالة اروح أعمل مسرح في سفنكس، قولت لا ، هعمل الأوبرا في الصحراء، ورجعت أخذت العربون بتاعي»، موضحا أن وزير الزراعة وقتها يوسف والي قال له « مين اللي هيجيلك المسرح في الصحراء، إنت ليك حركات مجنونة».

وواصل: « واحنا بنجهز لأول مسرحية غزل البنات ، قولت للممثلين متضايقوش لو محدش حضر العرض، المسافة بعيدة ولازم نتعب على نفسنا شوية عشان الناس تعرف مكانا وتيجي لحد هنا، وحصل بالفعل».