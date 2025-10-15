"رقصة جديدة تجمعهما".. فيديو لابنة عمرو دياب مع مدرب رقصها بأحدث ظهور

ظهرت نور ابنة النجم عمرو دياب والنجمة شيرين رضا بفيديو جديد يجمعها مع مدرب الرقص ياسين رشدي.

ونشر ياسين، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وشاركه على حساب "نور" بنفس التطبيق، وعلق: "يا لها من نهاية رائعة لأغنية باشاتا".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا خلال الفترة الماضية أنباءا حول ارتباط نور عمرو دياب بمدرب الرقص ياسين رشدي بعد انفصالها عن خطيبها البريطاني.

وفوجئ متابعو حساب نور عمرو دياب على إنستجرام، بحذفها صورها مع خطيبها البريطاني وهو ما يؤكد انفصالها عنه، والاحتفاظ بفيديوهات وصور تجمعها مع مدرب رقص يدعى ياسين رشدي وهو ممثل متخصص في رقصة الباتشاتا.

وبالتدقيق في الحساب الخاص بمدرب الرقص، تبين أنه قام بعمل حساب آخر قام فيه بتغيير اسمه من ياسين رشدي لـ ياسين نور، ووضع اسمه بجانب اسم نور عمرو دياب وبجانبهما إيموجي "قلب"، ويحمل جميع الفيديوهات التي تجمعه بها أثناء رقصهما.

وكانت نور عمرو دياب، أعلنت في 2021 عن خطوبتها من شاب بريطاني، وانفصلت عنه دون أن تعلن عن ذلك.