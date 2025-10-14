عمرو سلامة يقاضي شركة إنتاج ويكشف تفاصيل الأزمة في بيان رسمي

أصدر المخرج عمرو سلامة بيانًا صحفيًا أعلن خلاله مقاضاته لإحدى شركات الإنتاج، بعد إخلالها بالالتزامات القانونية تجاهه في أحد المشروعات الفنية، دون أن يكشف عن تفاصيل في الوقت الحالي.

وقال سلامة في بيانه: "إلى جميع الصحفيين الفنيين الكرام، ولمن يهمه الأمر، نظرًا لتكرار الأسئلة والاستفسارات حول مشروعٍ توقّف ولم يكتمل، أودّ أن أوضّح ما أستطيع قوله في الوقت الحالي، إلى أن يتاح لي قريبًا كشف كل التفاصيل وعرض ما لديّ من إثباتات ومستندات وأدلّة".

وتابع: "أنا وبعض الزملاء من فريق عمل هذا المشروع بصدد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية، وتقديم الشكاوى النقابية ضد شركة إنتاج سيئة السمعة، لها سوابق مدانة فيها بأحكام القضاء، إذ خرجت عن أعراف المهنة وأخلّت بالتزاماتها القانونية، وتتحايل عمدًا على العاملين، مما يضر بحقوقهم المادية والمعنوية والإبداعية".

وأضاف المخرج: "إيمانًا منّا بصحة موقفنا، وثقةً بعدالة القضاء المصري ونزاهة نقابة السينمائيين، نحن على يقين بأننا سنصل إلى حلولٍ عادلة تُعيد الحقوق إلى أصحابها".

واختتم قائلًا: "أعتذر بصدق عن عدم تمكني من عرض التفاصيل الآن لأسباب قانونية، لكني أتطلّع لعرضها قريبًا، لأن في بعض المواقف يكون كشف الحقائق مفيدًا، وأحيانًا واجبًا، حتى يحتاط الزملاء من الوقوع في فخ التعامل مع أفراد أو مؤسسات تستخدم أساليب ملتوية وغير قانونية تسبب أضرارًا مادية أو معنوية".

يُذكر أن آخر أعمال عمرو سلامة كان مسلسل "برستيج"، وشارك في بطولته مصطفى غريب، محمد عبدالرحمن، سامي مغاوري، دينا، راندا عوض، بسام رجب، آلاء سنان، وعمر شريف.

