بفستان جريء.. ليال عبود تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير (صور)

كتب : نوران أسامة

02:44 م 14/10/2025
خطفت الفنانة اللبنانية ليال عبود الأنظار إليها من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ولاقت إطلالتها إعجاب جمهورها.

ونشرت "عبود" الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانًا نحاسيًا لامعًا مكشوف أبرز أنوثتها وجمالها.

وحصدت الصور تفاعلًا واسعًا من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات: "الغلا كله"، "ما شاء الله"، "أنيقة وجميلة"، "تخبلين"، "اسم الله على هالجمال".

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة ليال عبود كانت أغنية "دق دق"، التي طرحتها عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وجميع المنصات الرقمية، وتعاونت فيها مع الشاعر فراس سعد الدين، والملحن سامر، والموزع الموسيقي علي دهب.

ليال عبود (1)

ليال عبود اطلالة ليال عبود جلسة تصوير

