بفستان جريء.. ليال عبود تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير (صور)

نجلاء بدر تحتفل بعيد ميلادها الـ51 وسط نجوم الفن (صور)

نال 5 جوائز من منصة الجونة السينمائي.. تفاصيل فيلم"هاملت" مع بداية تصويره

خطفت الفنانة اللبنانية ليال عبود الأنظار إليها من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ولاقت إطلالتها إعجاب جمهورها.

ونشرت "عبود" الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانًا نحاسيًا لامعًا مكشوف أبرز أنوثتها وجمالها.

وحصدت الصور تفاعلًا واسعًا من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات: "الغلا كله"، "ما شاء الله"، "أنيقة وجميلة"، "تخبلين"، "اسم الله على هالجمال".

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة ليال عبود كانت أغنية "دق دق"، التي طرحتها عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وجميع المنصات الرقمية، وتعاونت فيها مع الشاعر فراس سعد الدين، والملحن سامر، والموزع الموسيقي علي دهب.

اقرأ أيضًا:

وفاة شقيق الفنان عبدالمنعم إبراهيم

محمد كريم يرقص في حفل "Anyma" بالهرم ويؤكد كانت ليلة ملحمية "فيديو"

ملحن "من كان ياما كان" يطلب الدعاء لزوجته لهذا السبب