بعد إثارته الجدل.. 25 صورة وتفاصيل ما حدث بحفل Anyma في الأهرامات

تصدر الدي جي الإيطالي الأمريكي أنيما، تريند مواقع التواصل الإجتماعي، عقب حفله المثير للجدل الذي أقامه تحت سفح الأهرامات بحضور 15 ألف شخص، منهم 11 ألف سائح أجنبي و4 آلاف مصري.



وقسم "أنيما" الحفل للمرة الأولى، العرض إلى جزئين، الأول خصص لتقديم الموسيقى الإليكترونية"كوانتوم" ، و الثاني "نهاية جينيسيس" وهو موسيقي بصري متطور. يمزج بين الموسيقى الإلكترونية و الخدع البصرية والضوئية، على مسرحين وشاشة ضخمة.

شهد الحفل حضورا ضخما وتزاحما كبيرا بين جمهور أنيما الذي حرص على التواجد والسفر من الخارج لمصر لحضور هذا الحفل.



من هو anyma؟



اسمه ماتيو ميليري، وهو منتج موسيقى إلكترونية إيطالي أمريكي ودي جي وفنان متعدد التخصصات.



وهو مؤسس شركة تسجيلات تحمل إسم " أفتر لايف ريكوردز".



أقيم حفله في الأهرامات، ضمن جولة عالمية يقوم بها، ولديه حفلات في أبو ظبي، ومهرجان كوتشيلا بأمريكا.



يتم الحجز لحضور حفلات أنيما، عبر منصات إليكترونية و الموقع الخاص به فقط.



لا يتم الكشف عن التذاكر، إلا بعد إرسال بيانات شخصية، وعبر الإيميل الشخصي، وصفحة الحاجز الشخصية على مواقع التواصل، وعقب الرد و الحصول على الموافقة، يتم السؤال عن فئة التذاكر المطلوبة وعددها، وعقب الدفع، يتم إرسال رمز الاستجابة السريعة "QR" الخاص لمن حجز في ملفه الشخصي وعبر البريد الإلكتروني.



حفل أنيما في الأهرامات، نفدت تذاكره بالكامل.



وضعت منصة "أنيما" كتيب خاص لحضور الحفل من الأجانب، وضم معلومات عن الفنادق، وأبرز الآماكن السياحية، وطرق الحصول على التأشيرات.



وحضور الحفل كان للمجموعات أو الثنائيات، أو لمن هم فوق الـ 21 عاما.



وصف "أنيما" على منصته الشخصية الحفل، بأنه لحظة تاريخية فارقة في مسيرته.



أكد منظم الحفلات اللبناني ربيع مقبل، في مداخلة مع برنامج "الحكاية"، إن 10500 أجنبي دخلوا مصر خصيصًا لحضور الحفل، إضافة إلى أكثر من 600 مصري، و3000 عامل مصري شاركوا في تجهيز وتنفيذ الحدث، مشيرًا إلى أن نفقات الأجانب الذين حضروا الحفل بلغت نحو 20 مليون دولار، حيث وصلت تكلفة الإقامة في الليلة الواحدة ببعض الفنادق إلى 500 دولار.



وأضاف منظم الحفل، أن سعر التذكرة بدأ من 10 آلاف جنيه، وتم استخدام أكبر شاشة عرض في تاريخ الحفلات بمصر لنقل الفعاليات.





