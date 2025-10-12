كشف الفنان منير مكرم "عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنان صبري عبدالمنعم.

وتحدث منير مكرم، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، وقال: "الحمد لله الفنان القدير صبري عبدالمنعم بخير، وغير حقيقي إطلاقا تدهور حالته الصحية".

وتابع: "كل اللي كان يحتاجه الفنان صبري عبد المنعم، كان فقط ضبط نظام الأدوية، وغير كده هو كويس وزي الفل".

وكرم الفنان صبري عبد المنعم،مؤخرا ضمن فعاليات مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي، وظهر على كرسي متحرك ، خلال تسلمه شهادة التكريم.