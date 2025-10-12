"القاهرة السينمائي" يعلن لجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم وثائقي



كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أسماء أعضاء لجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم وثائقي في دورته الـ46، التي تقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان الذي عقد ظهر اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 في فندق "سوفيتيل داون تاون النيل – القاهرة"، بحضور رئيس المهرجان النجم حسين فهمي، وكوكبة من النجوم، بينهم: ليلى علوي، لبلبة، بسمة، محمود حميدة.

وتتكون لجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم وثائقي من كل من: المخرج والمنتج بسام مرتضى – مصر، علا سلامة المديرة التنفيذية لمؤسسة فيلم لاب فلسطين – فلسطين.

يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.