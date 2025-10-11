الشركة العربية تضيف 8 شاشات عرض جديدة بأحد المولات بأكتوبر

كتب - هاني صابر :

وقّعت المنتجة والإعلامية إسعاد يونس بروتوكول تعاون مع شركة جي آر إم، التي يمثلها رجل الأعمال هاني الشيخ، لإدارة أحدث دور العرض السينمائي بمدينة 6 أكتوبر داخل أحد المولات.

ويُقام المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 35 ألف متر مربع، خُصص منها نحو 2000 متر لإنشاء مجمع السينمات، الذي يضم 8 شاشات عرض مجهزة بأحدث الأنظمة التقنية والمعمارية الحديثة.

وأكد عمر الخواجة، المستشار الاستراتيجي للشركة العربية، أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة الشركة للتوسع في إنشاء وإدارة دور العرض في مختلف أنحاء الجمهورية، دعمًا لصناعة السينما المصرية، وإيمانًا بالدور الحيوي الذي تلعبه السينما في تشكيل الوعي الثقافي والفني للجمهور.

اقرأ أيضا..

بالفيديو.. تجمهر المئات أمام منزل أميتاب باتشان بمناسبة عيد ميلاده

هيفاء وهبي بـ "هوت شورت جمبسوت" في أحدث جلسة تصوير والجمهور يعلق