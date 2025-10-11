

يقيم المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، فعاليات نادي سينما المرأة تحت إدارة الناقدة شاهندة محمد علي، وذلك في السادسة مساء يوم الاثنين 13 أكتوبر بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.



ويتضمن برنامج النادي عرض مجموعة من الأفلام الفائزة في الدورة الثانية من مهرجان بردية السينمائي برئاسة الأستاذة "عزة ابو اليزيد"والتي تعكس تنوع التجارب والرؤى الإبداعية لمجموعة من الشباب المبدعين، من بينها أفلام "إلى الأبد" للمخرج يوحنا أشرف، و"أمل" للمخرج أحمد مصطفى، و"افهمني" للمخرج عبد المنعم قسوح، و"زهرة" للمخرجة دندان إبراهيم، و"قيد" للمخرج عدنان عمرو، و"آية" للمخرج أيمن صفوت، و"فرق توقيت" للمخرج إسلام عصام، و"عزيزتي رولا" للمخرجة ماري بدير، و"المكالمة" للمخرج حسام الدين، و"أزمة قلبية" للمخرج عمرو علي، و"النافذة" للمخرج ماجد شُهدي من مصر.



وعلى هامش العروض، يُعرض الفيلم التسجيلي "موكب النصر" للمخرج الكبير سعد نديم، الذي يوثق لحظات مهمة في تاريخ الوطن ويُعد أحد أبرز الأعمال التسجيلية في السينما المصرية.



ويعقب العروض ندوة نقاشية تديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، ويشارك فيها مدير التصوير سعيد الشيمي، والفنان محسن صبري، والكاتب محمد بغدادي، والمخرج محمد مبروك، لمناقشة الأفلام وتسليط الضوء على تجارب صناعها الشباب ودور السينما في تناول قضايا المرأة والمجتمع.



يذكر أن نادي سينما المرأة يقيمة المركز القومي للسينما شهرياً بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية وتديره الناقدة السينمائية شاهنده محمد علي ، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.