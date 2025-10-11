بإطلالة رياضية.. جورجينا تثير الجدل في أحدث ظهور مع كلابها - صور

إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أسماء جلال

خطفت الفنانة أسماء جلال، الأنظار إليها بإطلالة جريئة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وذلك من داخل سيارتها.

داليا البحيري

نشرت الفنانة داليا البحيري، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الشقاوة فينا بس ربنا هادينا".

ثراء جبيل

ظهرت الفنانة ثراء جبيل من داخل غرفتها، عبر حسابها على إنستجرام، وذلك من أحدث ظهور لها.

يارا السكري

الممثلة الشابة يارا السكري، ظهرت أمام الأهرامات مرتدية "تاج"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مصري فخور".

لجين عمران

ظهرت الفنانة لجين عمران، بإطلالة مميزة بصورة "سيلفي" عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "التفاصيل تصنع الفارق".

ريم سامي

نشرت الفنانة ريم سامي، صورة لها مع الفنانة مي عمر زوجة شقيقها، عبر"ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد للأكثر جمالا".