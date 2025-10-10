تركي آل الشيخ يعلن افتتاح موسم الرياض 2025 (التفاصيل الكاملة)

الرياض- منى الموجي:

شهدت العاصمة السعودية الرياض عصر اليوم (الجمعة) أجواء احتفالية مبهرة مع حفل مسيرة افتتاح موسم الرياض 2025، التي انطلقت بين منطقتي "المملكة أرينا" و"بوليفارد وورلد"، وسط حضور جماهيري كبير الذين توافدوا منذ وقت مبكر.

وفي كلمة تلفزيونية له، أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) افتتاح الموسم، وقال فيها: "أتقدم بخالص الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين، ولرئيس مجلس الوزراء قائدنا الملهم وعراب الرؤية الأمير محمد بن سلمان، على الدعم اللا محدود لقطاع الترفيه، وبهذه المناسبة أعلن افتتاح موسم الرياض بنسخته السادسة 2025.. وأهلا وسهلا بكم في موسم الرياض".

وكانت المسيرة التي تم نقلها على الهواء مباشرة على أكثر من 12 قناة ومنصة إعلامية، قدمت عروضًا عالمية مميزة بمشاركة فرق محلية ودولية، إلى جانب استعراض عشرات من البالونات العملاقة القادمة من نيويورك، التي جرى تقديمها لأول مرة في المملكة بالتعاون مع إحدى أبرز الشركات المنظمة للعروض الاحتفالية في العالم.

وتزيّنت سماء الرياض بـ"مؤثرات دخانية ملونة" انطلقت في ختام المسيرة بألوان شعار الموسم، حيث أضفت على المشهد أجواء من البهجة والحماس، فيما امتلأت الشوارع بالحضور الذين تفاعلوا مع العروض التفاعلية والمواكب الفنية التي قدّمت تجربة فريدة جمعت بين الموسيقى والإبداع.

ويستمر موسم الرياض 2025 على مدار الأشهر المقبلة بمجموعة من الفعاليات والتجارب العالمية.