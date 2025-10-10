كتب- مصطفى صلاح:

في مفاجأة لافتة في سباق موسم الخريف السينمائي، واصل فيلم "فيها إيه يعني" بطولة النجم ماجد الكدواني تصدره لشباك التذاكر المصري، محققًا إيرادات تجاوزت 30 مليون جنيه بعد 9 أيام فقط من عرضه بدور السينما في مختلف محافظات الجمهورية.

ووفقًا للتقارير الرسمية الصادرة عن شركات التوزيع، فقد حقق الفيلم إيرادات أمس الخميس بلغت 6 ملايين و6 آلاف و338 جنيهًا، ليصل إجمالي ما جمعه إلى 30 مليونًا و731 ألفًا و419 جنيهًا منذ انطلاق عروضه التجارية، ليحافظ على صدارته لقائمة الأفلام الأكثر تحقيقًا للإيرادات هذا الموسم.

ويقدّم فيلم "فيها إيه يعني" مزيجًا من الكوميديا والرومانسية في إطار اجتماعي من خلال قصة إنسانية عن رجل محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع سيدة ربة منزل، تجمعهما الصدفة مجددًا بعد سنوات طويلة، فتبدأ رحلة من المشاعر والذكريات التي تغيّر مجرى حياتهما، في معالجة راقية لمفهوم أن الحب لا يعرف عمرًا ولا موعدًا.

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب ماجد الكدواني كل من غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، ميمي جمال، ومن تأليف مصطفى عباس، محمد أشرف، ووليد المغازي، وإخراج عمر رشدي حامد.