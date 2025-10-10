

الرياض- منى الموجي:

دقائق قليلة تفصل الرياض في المملكة العربية السعودية عن انطلاق مسيرة افتتاح موسم الرياض 2025، في فعالية كبرى تقام في الرابعة عصراً بين منطقتي "المملكة أرينا" و"بوليفارد وورلد" لتعلن بدء موسم جديد في قلب العاصمة.

وتعد المسيرة التي سيتم نقلها على الهواء مباشرة في عدة قنوات تليفزيونية، من أبرز الفعاليات المنتظرة هذا العام، إذ تجمع بين العروض الجوالة والفنية بمشاركة فرق عالمية ومحلية، إلى جانب بالونات ضخمة وأيقونات شهيرة تُعرض لأول مرة في المملكة، لتغمر الرياض بمزيج من الموسيقى والألوان والعروض التفاعلية التي تنشر أجواء البهجة والحماس بين الزوار.

ويُشارك في تنظيم المسيرة شركة أمريكية، من أشهر منظمي العروض الاحتفالية في نيويورك، والتي تقدم للمرة الأولى خارج الولايات المتحدة مجموعة من البالونات العملاقة التي تُعد من أبرز معالم احتفالاتها السنوية.

وتتميّز هذه البالونات بحجمها المذهل وتصميمها الفني الدقيق الذي يتطلّب مئات المشاركين لتحريك كل بالون في عرض متناسق يضفي لمسة عالمية على انطلاقة الموسم.

ويحول الحدث شوارع الرياض إلى مسرح مفتوح للاحتفال بالنسخة الجديدة من موسم الرياض.