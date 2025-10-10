"ملكتي".. المخرج محمد سامي يوجه رسالة لزوجته في عيد ميلادها

كتب- هاني صابر:

وجه المخرج محمد سامي، رسالة لزوجته الفنانة مي عمر، احتفالا بعيد ميلادها.

ونشر سامي، صورة زوجته، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "العاشر من أكتوبر، إنه يومكِ المميز، والعالم يشرق أكثر لأنه عيد ميلادكِ.. عسى أن يحمل لكِ هذا العام فرحًا لا ينضب، وصحةً وعافيةً، وكل الأحلام التي لطالما تمنيتيها.. عيد ميلاد سعيد يا ملكتي، لنجعل هذا اليوم ذكرى لا تُنسى".

وتحتفل الفنانة مي عمر بعيد ميلادها اليوم الجمعة، إذ أنها من مواليد 10 أكتوبر 1988 .

يذكر أن، مي عمر بدأت التمثيل من خلال أدوار بمسرح الجامعة، وكانت بدايتها الفنية في مجال الإنتاج والإخراج، فقامت بإخراج فيديو كليب للفنانة رولا سعد، وقررت خوض مجال التمثيل ودرست التمثيل وأتاح لها زوجها المخرج محمد سامي الفرصة للظهور الأول من خلال تقديم دور "ولاء" في مسلسل "حكاية حياة" مع غادة عبد الرازق، ثم رشحها للعمل في مسلسل "كلام على ورق" مع هيفاء وهبي.

وقدمت "مي" أول أدوارها بعيدًا عن زوجها من خلال مسلسل "حالة عشق" مع المخرج إبراهيم فخر، وخاضت أول تجربة لها في المسرح من خلال مسرحية "بابا جاب موز" من إخراج الفنان أشرف زكي، الذي رشحها للدور ودعمها كثيرًا في تلك التجربة الى أن جاء دورها في مسلسل "الأسطورة" في رمضان ٢٠١٦ ثم بطولة مسلسل ريح المدام ثم توالت أعمالها الفنية.