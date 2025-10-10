ياسمين صبري تكشف عن تعرضها لموقف محرج بسبب "صرصار"

كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة ياسمين صبري، عن تعرضها لموقف محرج بسبب "صرصار".

وردت "ياسمين" على سؤال لأحد متابعيها من خلال خاصية اسألني سؤال عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام.

وكان من ضمن الأسئلة.. "بتخافي من الصراصير؟"، لترد ياسمين قائلة: "مرة صرصار دخل في هدومي".

وكانت آخر مشاركات ياسمين صبري على شاشة السينما بفيلم "المشروع إكس" بطولة النجم كريم عبد العزيز.

يذكر أن، آخر مشاركات ياسمين صبري في الدراما التلفزيونية كانت بمسلسل "الأميرة، ضل حيطة" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

