إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

بسمة بوسيل

شاركت الفنانة بسمة بوسيل جمهورها صورًا جديدة لها أثناء تواجدها في باريس، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة إذ ارتدت توب شفاف باللون الوردي وشورت أسود.

مي الغيطي

نشرت الفنانة مي الغيطي مجموعة صور جديدة تجمعها بزوجها من إحدى المناسبات الخاصة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق باللون الأحمر.

حورية فرغلي

شاركت الفنانة حورية فرغلي جمهورها، صورة جديدة لها بخاصية الذكاء الاصطناعي، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

رشا مهدي

ظهرت الفنانة رشا مهدي بإطلالة أنيقة، ارتدت خلالها فستانًا باللون الأبيض ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

مي عمر

ظهرت الفنانة مي عُمر بفستان أنيق باللون الأبيض ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها.

ريم سامي

خطفت الفنانة ريم سامي الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها مع زوجها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

هدى المفتي

احتفلت الفنانة هدى المفتي بعيد ميلاد الفنان أحمد مالك، إذ نشرت صورة له عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة وعلقت بإيموجي: "تورتة وقلب ونجمة".

راندا البحيري

خضعت الفنانة راندا البحيري لجلسة تصوير جديدة، وظهرت بدون مكياج ونشرت الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ياسمين رحمي

نشرت الفنانة ياسمين رحمي صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة وظهرت مع والدتها الفنانة عفاف مصطفى.

محمد رمضان

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، صورة جديدة له، ظهر خلالها بإطلالة كاجوال جريئة، وظهر عاري الصدر مستعرضًا لياقته البدنية.