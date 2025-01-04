هشام عباس يكشف سبب رفضه المشاركة في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"



كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان هشام عباس، عن أمنيته دخول عالم الفن والتمثيل، وأنه كان قريبًا للمشاركة بفيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" بطولة نجم الكوميديا محمد هنيدي، إلا أنه تراجع في اللحظات الأخيرة.

وحل هشام عباس ضيفًا على برنامج "ضيفي" تقديم الإعلامي، معتز الدمرداش، ويعرض على قناة "الشرق"، وتطرق خلال حديثه عن ذكريات الدراسة، وعلاقته بنجوم الوسط الفني والغنائي، ومشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب أسرار وكواليس تخص حياته الشخصية كشف عنها لأول مرة.

وعن قرب خوض تجربة التمثيل قال: "كان نفسي أمثل طبعًا، كنت عايز أمثل أدوار أكون مقتنع بيها، كنت همثل في صعيدي في الجامعة الأمريكية وكان دور أحمد السقا، وممثلتش لأن ممكن أكون لسه مانضجتش في موضوع السينما ده وكنت خايف، وكان قراري ساعتها أني لأ مش عايز أعمل كده دلوقتي، ولما شوفت الفيلم انبسطت جدًا طبعًا أحمد عامل حاجة حلوة أوي، وغنى الأغنية بتاعة ولا بنخاف من الدنيا بحالها".

فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" إنتاج عام 1998، ويعتبر من أشهر الأفلام الشبابية في فترة التسعينات، وشارك ببطولته نخبة من نجوم السينما المصرية في وقتنا الحالي وهم محمد هنيدي، أحمد السقا، طارق لطفي، هاني رمزي، غادة عادل، تأليف مدحت العدل، إخراج سعيد حامد.

يذكر أن، هشام عباس يشارك بحفلًا غنائيًا يوم 5 يناير الجاري على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن سلسلة حفلات مشروع "100 سنة غنا" للمطرب علي الحجار، وسط نخبة من نجوم الغناء وهم الفنانة أنوشكا، والفنان أحمد الحجار.

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